«La Pupa e il Secchione e viceversa»: la nuova formula funziona (ma occhio a non esagerare) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dario Massa (Secchione)Angelica Preziosi (Pupa)Raffaello Mazzoni (Secchione)Carlotta Cocina (Pupa)Mariano Catanzaro (pupo)Stella Manente (Pupa)Stefano Beacco (pupo)Martina Fusco (Pupa)Giovanni Boni (Secchione)Martina Di Maria (Pupa)Giovanni Tobia De Benedetti (Secchione)Marina Evangelista (Pupa)Andrea Santagati (Secchione)Maria Assunta Scalzi (secchiona)Lorenzo De Laurentis (Secchione)Florencia Lourdes Genna (secchiona)Un gioco, un documentario, un reality, un esperimento antropologico. La Pupa e il Secchione e viceversa, la nuova edizione dello storico programma di Italia 1, riparte da una formula che è in piena linea con lo spirito dei tempi. Via lo studio, via il pubblico, via la conduzione canonica: a colpire, così come Il Collegio, è la storia, il montaggio che elimina gli spezzoni più noiosi, e un padrone di casa, Paolo Ruffini, che è più un compagno di merende che un presentatore ... Leggi la notizia su vanityfair

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Italia1 #LaPupaEIlsecchioneEViceversa Conduce @_PaoloRuffini - epiclove_ : RT @Valenteena_: La pupa e il secchione era pazzesco 10 anni fa con Enrico Papi che sapeva condurre e le ragazze che erano completamente cl… - Reberebby215 : RT @GNEDDD0: un sacco di gente sta “spegnendo la TV” perché ha scoperto che a la pupa e il secchione c’è Stella Manente, come se il problem… -