"La difesa dei nostri militari è priorità assoluta". Da Guerini un appello a "moderazione e prudenza" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Seguiamo la situazione e le evoluzioni con la massima attenzione. La sicurezza dei nostri militari è la priorità assoluta. A loro la più stretta vicinanza, da parte mia e di tutte le Istituzioni”. Così il ministro della difesa Lorenzo Guerini.Il ministro Guerini, che fin da subito ha seguito con il capo di Stato Maggiore della difesa gli sviluppi dell’attacco missilistico in Iraq, questa notte ha contattato personalmente il generale Fortezza, comandante del contingente italiano in Iraq, e ha constatato di persona lo stato della situazione sul campo. Rassicurato sull’incolumità del personale impiegato e della messa in atto di tutte le predisposizioni di sicurezza, ha immediatamente informato il presidente del Consiglio.Nel corso della mattina si è svolto anche un colloquio telefonico tra il ministro Guerini e il ministro ... Leggi la notizia su huffingtonpost

s_parisi : Se non avanzeremo su esercito europeo trasferendo almeno parte dei comandi nazionali sotto unico comando Ue, se non… - MinisteroDifesa : #Iraq Il Ministro @guerini_lorenzo: “Seguiamo la situazione e le evoluzioni con la massima attenzione. La sicurezza… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa conferma: 'Nessun ferito in attacco a base di Erbil e nessun danno alle infrastrutture de… -