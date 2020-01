Juventus, agguato all’ex bianconero: sparato sotto casa, non è in pericolo di vita! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paura e terrore per Darko Kovacevic, il quale è stato vittima di un agguato nella serata di ieri. L’ex attaccante della Juventus, due anni in bianconero dal 1999 al 2001, e attualmente dirigente dell’Olympiakos, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba da due malviventi. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, ma l’ex Juve non sarebbe in pericolo di vita. Da capire il movente del folle gesto. Indagini già avviate, nei prossimi giorni si capiranno meglio le dinamiche dell’agguato. Kovacevic, due anni in bianconero: capocannoniere della Coppa Uefa Come accennato, in bianconero ha giocato per soli due anni, vincendo una coppa Intercontinentale e anche la classifica cannoniere della Coppa Uefa della stagione 1999-2000. Attaccante forte fisicamente e letale nel gioco aereo. Leggi anche: Mercato Juventus, nuovo colpo di Paratici: in arrivo il ... Leggi la notizia su juvedipendenza

DiMarzio : Atene, agguato subito da Darko #Kovacevic: spari contro l'ex attaccante di #Juventus e #Lazio. Ferito ad una gamba,… - Eurosport_IT : Grande paura per Darko Kovacevic ?? - Antonio_259 : Ho letto commenti di Interidioti sotto la notizia dell’agguato a #Kovacevic che se è successo è per colpa del fatto… -