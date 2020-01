Iran, il video che trasforma i militari Usa in bare con la bandiera a stelle e strisce (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La guerra – non ancora ufficialmente iniziata tra Stati Uniti e Iran -, si sta combattendo, invece, sui social media. L’account Twitter della Guida suprema, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, è tempestata di immagini raffiguranti bare coperte dalla bandiera a stelle e strisce. Particolarmente diffuso sui social e nelle chat Telegram una gif che mostra i militari statunitensi passare attraverso la bandiera americana – quella condivisa da Donald Trump dopo il raid in cui è stato ucciso il generale Soleimani – e uscirne sotto forma di bare. من العراق معاكم Leggi la notizia su open.online

