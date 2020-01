Incontra un ragazzo su Grindr, poi lo fa a pezzi e ne mangia parti del corpo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incontra un ragazzo su Grindr, poi lo fa a pezzi, cucina il corpo e ne mangia alcune parti Una terribile storia quella che arriva dall’America, fatta di omofobia e cannibalismo. Una vicenda che inevitabilmente ha scosso la comunità locale, ma ha anche avuto un’ampia risonanza all’estero, grazie alla diffusione data dai social. Nel Michigan un 50enne è infatti accusato di aver ucciso un ragazzo conosciuto su Grindr, la popolare app per incontri gay. Non contento, l’uomo lo avrebbe prima fatto a pezzi, per poi cucinare il suo corpo e mangiarne alcune parti. Una storia raccapricciante che ha portato alla morte del 25enne Kevin Bacon. A lanciare per primo l’allarme è stato un amico della vittima che aveva scritto un appello sui social: “Questa è un’emergenza, è sparito il mio amico Kevin Bacon. L’ultima volta è stato visto uscire di casa il 24 dicembre ... Leggi la notizia su tpi

