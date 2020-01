Incidente Valle Aurina, il dramma di Janine Benecke (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Janine Benecke è una delle ragazze che purtroppo ha perso la vita nel tragico Incidente avvenuto in Valle Aurina, in Alto Adige, nel primo fine settimana di questo nuovo anno. Aveva solamente venti due anni e nel 2015 aveva vinto la sua battaglia contro un linfoma di Hodkin. Un Incidente terribile, che ha portato a sette decessi e a sei feriti, due dei quali ancora in gravi condizioni. Sono ricoverati in diversi ospedali ed i medici stanno facendo di tutto per farli riprendere. Janine, nel 2015, aveva scoperto di essere affetta da un cancro e per questo, ha lottato con tutte le sue forze per riuscire a vincere la sua battaglia. Aveva creato anche un blog, in cui ogni giorno scriveva molti messaggi per le persone che erano affette da una malattia e che avevano bisogno di essere incoraggiate. Ad esempio, scriveva: “Non c’è niente di più bello che svegliarsi ogni mattina con ... Leggi la notizia su bigodino

