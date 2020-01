Incidente Reggio Emilia, scontro tra camion: un morto, un ferito grave (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Due camion sono rimasti coinvolti in un bruttissimo Incidente stradale mortale sulla strada che collega Boretto e Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le primissime informazioni, lo schianto si è verificato martedì 7 gennaio intorno alle ore 11. Un uomo di 42 anni ha perso la vita: il suo corpo è rimasto carbonizzato nell’incendio divampato dallo scontro tra i due mezzi pesanti. L’autista dell’altro camion, invece, è riuscito a salvarsi ma ha riportato delle ferite gravi. Incidente Reggio Emilia, scontro tra camion Giovanni Lionetti è il nome dell’unica vittima dell’Incidente verificatosi in provincia di Reggio Emilia. Nello scontro tra il suo camion e un altro mezzo pesante, la vettura sulla quale viaggiava è andata in fiamme e o ha carbonizzato. Giovanni era un uomo di 42 anni residente a Roteglia di Castellarano ma originario di Pozzuoli. ... Leggi la notizia su notizie

