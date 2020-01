Il trailer di Mythic Quest: Raven’s Banquet svela l’inedito lato comico di Apple TV+ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per farsi spazio nel sempre più affollato universo dello streaming Apple TV+ ha giocato una dopo l'altra le sue carte migliori. Al debutto della piattaforma – di cui abbiamo illustrato caratteristiche, funzionamento, costi e catalogo – è corrisposto infatti il rilascio di alcune grandi produzioni drama, da The Morning Show a Truth Be Told, con l'unica eccezione della dramedy anacronistica Dickinson. Superata la delusione per i mancati riconoscimenti ai Golden Globes 2020, Apple TV+ mostra ora il suo inedito lato comico pubblicando il primo trailer di Mythic Quest: Raven's Banquet. Si tratta di una nuova comedy anticonvenzionale creata da Megan Ganz e Rob McElhenney e da Questi prodotta insieme a Rob McElhenney, Charlie Day, Michael Rotenberg, Nicholas Frenkel, Gérard Guillemot, Jason Altman, Danielle Kreinik. La prima produzione di genere comedy firmata Apple TV+ vede così ... Leggi la notizia su optimaitalia

