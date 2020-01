Il Papa scherza con una suora africana: "Ma tu non mordere" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Papa Francesco si è reso protagonista di un altro siparietto: "Non mordere", ha intimato ad una suora. Questa volta, però, niente "schiaffetto" Papa Francesco, questa volta, ha preferito scherzare (ed evitare ogni polemica di sorta). Nel salutare una suora africana che era presente alla classica udienza generale del mercoledì mattina, infatti, Jorge Mario Bergoglio non ha affatto reagito al tentativo della consacrata di avvicinare il pontefice, ma l'ha abbracciata e baciata, invitandola tuttavia a "non mordere". Si vede che il pontefice argentino tiene comunque a mente i rischi derivanti dal bagno di folla. L'episodio della fedele proveniente dalla Cina - quello avvenuto alla fine dell'anno appena trascorso - fa ancora discutere. In quel caso, il Papa aveva replicato con quello che è stato ribattezzato "schiaffetto". Un gesto che è ormai passato alla storia. ... Leggi la notizia su ilgiornale

