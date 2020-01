I supermercati dove si risparmia di più in Italia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'associazione Altroconsumo ha realizzato nel 2019 una vasta inchiesta per rilevare quali sono i supermercati più convenienti in Italia. Tutelare i consumatori, anche attraverso test e analisi comparative di prodotti e servizi, è fra le attività di Altroconsumo. L'indagine ha analizzato oltre mille punti vendita in 69 città di tutta Italia e messo sotto la lente d’ingrandimento oltre 1 milione di prezzi. Una enorme mole di lavoro e dati grazie ai quali, secondo l'associazione, cambiando abitudini, o supermercato, si può arrivare a risparmiare fino a 1.300 euro all’anno a Rovigo; a Cosenza, ad esempio, il risparmio massimo si riduce a 467 euro. Le abitudini dei consumatori sono differenti: c'è chi riempie il carrello della spesa di tutto un po' senza badare solo al risparmio, ma bilanciando prodotti di marca, ... Leggi la notizia su gqitalia

