Gregoretti: al via dibattito su autorizzazione a procedere per Salvini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella giornata dell’8 gennaio la giunta delle Immunità del Senato della Repubblica ha avviato il dibattito in merito all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso della Nave Gregoretti. Il presidente della giunta, nonché relatore, Maurizio Gasparri ha infatti affermato come ci siano già stato degli interventi preliminari e che già da mercoledì 9 il senatore forzista proporrà la sua ipotesi di esito della soluzione. Via al dibattito sulla Nave Gregoretti L’ex ministro dell’Interno Salvini è attualmente accusato di sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di 131 migranti soccorsi dalla nave militare italiana Gregoretti nel luglio del 2019. L’accusa è stata formulata dal Tribunale dei ministri di Catania per la quale è in seguito partita la richiesta di autorizzazione a procedere nel confronti del leader della Lega. Richiesta ... Leggi la notizia su notizie

