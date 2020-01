Grande Fratello Vip: Pago pensa ancora a Serena Enardu? La confessione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pago prima del GF Vip confessa: “Dire che ho il cuore libero è un’altra cosa” Le vicende sentimentali di Pago, Pacifico Settembre, hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico di Canale5 per tutto il mese di settembre. Questa sera l’ex protagonista di Temptation Island Vip tornerà protagonista in tv, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sulle pagine del settimanale Chi, Pago ha parlato della sua situazione affettiva attuale e della possibilità di innamorarsi di nuovo dopo la fine della storia di sette anni con Serena Enardu. “Potrei innamorarmi fuori come dentro la casa, può succedere di tutto, sono single, anche se dire che ho il cuore libero è un’altra cosa”. Sono state queste le parola di Pago a poche ore dall’inizio del GF Vip. Il cantante sembrerebbe al momento ancora in una fase di ripresa a livello ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - GrandeFratello : Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio i nostri Vip! E voi!? Grande Fratello vi aspetta domani, in prima serata,… - matteorenzi : La password di Stato anche per i servizi privati è inquietante. Il Ministro Pisano attui il piano già pronto lancia… -