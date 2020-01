Dicembre 2019 più caldo della storia in Europa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Non poteva chiudere in maniera migliore il 2019 col suo ultimo mese tra i piu’ caldi mai registrati nel continente europeo. Pensate infatti che l’anomalia media ha toccato i +3.2°C rispetto al 1980-2010 classificandosi... L'articolo Dicembre 2019 più caldo della storia in Europa proviene da Rete Meteo Amatori. Leggi la notizia su retemeteoamatori

SerieA : Quando l’energia incontra l’ingegno tattico. Sergej Milinkovic-Savic ?? MVP #SerieATIM, dicembre 2019.… - juventusfc : Grazie per aver visitato lo #JuventusMuseum nel periodo natalizio (dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020): siete s… - LauraPausini : I 20 artisti italiani più ascoltati su Spotify a dicembre 2019: Laura Pausini ancora regina -… -