"Dammi la borsa o le faccio male". E l'algerino punta il coltello alla bimba di 2 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero minacciò la madre di fare del male alla figlioletta se non gli avesse consegnato la borsa contenente un portafogli ed un telefono cellulare: dopo il rito abbreviato, arriva la condanna a 5 anni È finalmente arrivata la condanna da parte del gup del tribunale di Ancona ai danni del 60enne algerino che arrivò a minacciare una bambina con un coltello per indurre la giovane madre a consegnargli soldi e cellulare. Il giudice Paola Moscaroli lo ha condannato a 5 anni di reclusione con rito abbreviato. Per il nordafricano il riconoscimento del reato di rapina pluriaggravata, in quanto protagonista di una rapina a mano armata a bordo di un mezzo pubblico, che lo rispedisce direttamente dietro le sbarre della casa circondariale di Montacuto (Ancona), dove si trovava già dopo una decina di giorni dopo il gravissimo episodio. I fatti contestati al 60enne, ... Leggi la notizia su ilgiornale

