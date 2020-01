Dakar 2020, Fernando Alonso: “Perso del tempo, ultimi 150 km infernali: gomme forate e senza ricambio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fernando Alonso ha concluso in decima posizione la quarta tappa della Dakar 2020, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà nella gestione del mezzo ma è comunque riuscito a chiudere in top ten a 26’21” dal vincitore Stéphane Peterhansel e punta alla top-20 della classifica generale. Il due volte Campione del Mondo F1 ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Marca: “La tappa è andata bene in termini di sensazione ma abbiamo perso un po’ di tempo. All’inizio abbiamo fatto passare Al-Attiyah e Al Rajhi che erano più veloci, poi abbiamo avuto dei problemi con una gomma e siamo rimasti alle spalle di Peterhansel per un po’. Gli ultimi 150 km sono però stati difficili perché abbiamo forato le ultime due gomme che avevamo e siamo dovuti passare molto lentamente sulle rocce. Non so ancora quanto posso andare veloce in queste zone e oggi ... Leggi la notizia su oasport

