Caso Gregoretti, si riunisce la Giunta delle Immunità: ipotesi rinvio voto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Caso Gregoretti, spunta l’ipotesi del rinvio voto della Giunta dopo le elezioni del 26 gennaio. Salvini: “Se processano me, processano tutti”. ROMA – Caso Gregoretti, possibile rinvio voto della Giunta dopo le elezioni Regionali del 26 gennaio. E’ questa l’ultima indiscrezione, riportata da Il Sole 24 Ore, ma subito dopo smentita da Maurizio Gasparri, relatore dei senatori. Il senatore forzista ha ribadito che i suoi colleghi si esprimeranno il 20 gennaio: “L’ipotesi di uno slittamento non è mai esistita. Oggi (mercoledì 8 gennaio) abbiamo avviato la discussione in merito, ci sono stati interventi parlamentari. Illustrerò alla Giunta la mia relazione e proporrà la mia ipotesi di esito della soluzione“. Le tempistiche del voto Le tempistiche del voto in Senato potrebbero essere abbastanza lunghe. Il 20 gennaio, almeno di ... Leggi la notizia su newsmondo

ilfoglio_it : La difesa sul caso #Gregoretti mostra il lato più pericoloso del salvinismo: l’idea che i voti ricevuti ti possano… - agorarai : Caso nave Gregoretti 'vicenda dimostra che il presidente del Consiglio non è nelle condizioni di svolgere l'attivit… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, L’AFFONDO DI SALVINI: «VOGLIONO ELIMINARMI PER VIA GIUDIZIARIA» -