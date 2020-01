Australia, si temono altri incendi per una nuova ondata di calore: appello delle autorità ad evacuare le zone colpite (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Australia continua a lottare contro l’emergenza incendi che sta devastando il Paese. Le autorità si concentrano sul salvataggio di vite umane, con l’appello a lasciare le zone colpite e quelle più esposte alla minaccia delle fiamme. Torna, infatti, ad aumentare il pericolo incendi con l’arrivo di una nuova ondata di caldo. L’invito è ad evacuare le aree prima che si ripresenti il picco di calore, previsto dalle prossime ore e fino a venerdì. Per l’Australia, il 2019 è stato uno degli anni più caldi mai registrati, con punte di +42°C a metà dicembre; con la costante che ogni volta che la temperatura è salita è contemporaneamente aumentato il pericolo di incendi mortali. Questo è l’effetto principale che gli scienziati attribuiscono ai cambiamenti climatici, sia per l’intensità che per la lunghezza di questo periodo, ma anche per la precocità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

