Wanda Nara: "Non sto con Icardi per i soldi, ero già ricca prima" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Wanda Nara zittisce chi sostiene che stia con Mauro Icardi per i suoi soldi e confessa di averlo conosciuto quando era già una donna ricca ed affermata Tra le coppie più chiacchierate del mondo dello sport e dello spettacolo c’è quella composta dall’attaccante Mauro Icardi e dalla moglie, Wanda Nara, spesso tacciata di essersi innamorata del calciatore per il suo conto in banca. In realtà, però, Wanda Nara ha confessato di aver intrapreso la relazione con il suo attuale compagno quando era già una donna ricca ed affermata smentendo, definitivamente, le illazioni sulla natura dei suoi veri sentimenti per Icardi. I due, che sono ripetutamente finiti nel mirino degli hater per la vita lussuosa che conducono e che, secondo alcuni, sarebbe garantita solo dall’attaccante del Paris Saint-Germain, non hanno mai dato troppa retta alle critiche e hanno continuato a ... Leggi la notizia su ilgiornale

