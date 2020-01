Un nuovo modello di Nintendo Switch potrebbe essere lanciato quest'anno (Di martedì 7 gennaio 2020) Secondo quanto riferito, Nintendo sta lavorando a un modello Nintendo Switch aggiornato che uscirà nel 2020, stando al quotidiano taiwanese DigiTimes.DigiTimes ha riferito che il nuovo modello di Nintendo Switch sarà lanciato a "metà del 2020", con l'inizio della produzione "alla fine del primo trimestre 2020" - che è intorno a marzo. La notizia si allinea con un precedente report del Wall Street Journal del giornalista Takashi Mochizuki. Mochizuki ha riferito in agosto che "Nintendo ha idee per ulteriori aggiornamenti sulla gamma Switch dopo questi due modelli per prolungare il ciclo di vita della piattaforma".Secondo il report di DigiTimes, Nintendo intende lanciare il nuovo modello di Switch con un aggiornamento della CPU.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

