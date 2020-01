Trump:no sanzioni a Iraq se ci rispetta

corregge il tiro e dichiara di voler "re la legge" dopo aver minacciato di colpire siti culturali dell'Iran. Gli Stati Uniti considereranno l'ipotesiall'solo se non saranno trattati con rispetto,ha aggiunto parlando dalla Casa Bianca. Poi, sottolinea che un ritiro degli Usa sarebbe "la cosa peggiore" per l'e lascerebbe all'Iran una influenza molto più grande. Lo ha detto ricevendo il premier greco. Al telefono con Merkel,ha parlato anche della Libia: i due resteranno "in contatto".(Di martedì 7 gennaio 2020)