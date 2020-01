Tripodi: Raggi-Zingaretti tacciono ancora su discariche dinanzi scuole (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – “Roma non uscira’ dall’emergenza rifiuti senza un termovalorizzatore, pero’ sia Virginia Raggi che Nicola Zingaretti si oppongono all’impiantistica e preferiscono continuare ad accumulare delle discariche a cielo aperto persino davanti alle scuole alimentando le proteste dei cittadini. Tanto che l’Associazione nazionale dei Presidi e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Lazio alzano la voce. Raggi e Zingaretti tacciono ancora? Entrambi meritano il commissariamento per incapacita’, e’ giunta l’ora che il governo nazionale e il Prefetto di Roma intervengano”. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi. L'articolo Tripodi: Raggi-Zingaretti tacciono ancora su discariche dinanzi scuole proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

