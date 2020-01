The Witcher: serie tv e libri, ecco tutte le differenze (Di martedì 7 gennaio 2020) The Witcher: serie tv e libri, ecco tutte le differenze Ogni qualvolta un prodotto basato su una saga di romanzi o di racconti raggiunge il piccolo o grande schermo, ogni fan si domanda quanto esso sarà fedele ai libri; l’ultimo caso che sta spopolando grazie al colosso streaming Netflix, è quello di The Witcher: scopriamo insieme quali sono tutte le differenze dagli scritti che concorrono nella prima stagione. Chiamatemi Anna 3: trama, cast e dove vedere la serie tv The Witcher: differenze tra serie tv e libri (ATTENZIONE SPOILER) Uno dei primi elementi che subito balzano agli occhi per chi conosce la saga dell’autore polacco è il punto di vista dello show: mentre nei libri seguiamo sempre le avventure di Geralt di Rivia, nella serie la telecamera ci porta a seguire 3 storyline diverse, quelle di Geralt, di Ciri e di Yennefer. Nei libri, gli eventi che ... Leggi la notizia su termometropolitico

MagoOtelma85 : @bisuinaMe Sempre su Netflix? Percje ho iniziato The Witcher. Però lo metto in lista. - IndigoMoon91 : Ho finito di vedere The Witcher. Geralt di Rivia hai il mio corpo, il mio cuore e la mia anima. - racheart86 : Per tutti i detrattori di The Witcher.. Beccatevi questo!! Si vede tutta la sua passione! ?? @wittelsboleyn… -