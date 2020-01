Si impiglia nell'elicottero e precipita dopo decollo: ​morto maestro di sci (Di martedì 7 gennaio 2020) Pina Francone L'uomo è rimasto incastrato nel velivolo ed è precipitato drammaticamente per centinaia di metri Un maestro di sci francese è morto precipitando da un elicottero a La Thuile, in Valle d'Aosta, al confine tra Itali e Francia. L'uomo, da quanto si apprende, sarebbe rimasto impigliato nel velivolo, senza che nessuno se ne accorgesse, mentre il mezzo era impegnato ad accompagnare i professionisti di eliski sulla cresta del Monte Miravidi, a circa tremila metri di altitudine. Qualcosa, purtroppo, è andata storta e il transalpino ha perso la vita, precipitando in modo tragico per centinaia di metri. Il fatto al confine tra Valle d'Aosta e Francia, sul lato francese, nel corso di un'escursione con un elicottero che trasportava gli sciatori. L'incidente è successo intorno alla mezzogiorno odierna. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe fatto sbarcare ... Leggi la notizia su ilgiornale

