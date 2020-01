Riesame: l’altoforno 2 rimane acceso, rischio per operai ex Ilva assai ridotto (Di martedì 7 gennaio 2020) "Alla luce della 'migliore scienza ed esperienza del momento storico' in cui si scrive, il rischio per i lavoratori dell'altoforno 2 deve considerarsi assai ridotto". Ad affermarlo e' il Tribunale del Riesame che ha scongiurato lo spegnimento dell'impianto annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano, dinanzi al quale si svolge il processo per l'incidente costato la vita all'operaio del siderurgico di Taranto Alessandro Morricella, morto il 12 giugno 2015, quattro giorni dopo essere stato investito da una fiammata. I giudici osservano che "il Ctr-Comitato tecnico regionale Puglia (organo deputato alla valutazione del Rapporto di sicurezza sui Top event e scenari incidentali) ha infatti espresso parere validando la stima delle 'frequenze di accadimento' dei Top event contenuta nel rapporto del 2017 e limitandosi a prescrivere 'il censimento completo delle apparecchiature ... Leggi la notizia su ilfogliettone

msgelmini : La decisione del Tribunale del Riesame di Taranto su Altoforno 2 dell’ex #Ilva è una boccata d’ossigeno per l’accia… - eziomauro : 'Taranto, l'altoforno 2 non va spento': il tribunale del Riesame accoglie il ricorso di Ilva - tinas48 : Ilva, Tribunale del Riesame accoglie il ricorso dei commissari: l’altoforno 2 non sarà spento. I comitati: “Vincono… -