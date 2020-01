Luigi Favoloso, scomparso l'ex di Nina Moric: l'appello di famiglia e amici sui social (Di martedì 7 gennaio 2020) Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso da qualche giorno, ma, mentre famiglia e amici lo cercano attraverso i social, la sua ex lo rimprovera su Instagram. Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso da 11 giorni, un amico lancia l'appello sui social ma per la una modella e showgirl di origini croate si tratta di un allontanamento volontario. Luigi Mario Favoloso ha 32 anni, e, secondo la denuncia della madre, il 29 dicembre si è allontanato dalla casa di Torre del Greco, città campana di cui è originario, dicendo di voler stare un po' da solo. Luigi non ha portato con sé nessun effetto personale, documenti o altro. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo l'appello su Facebook di Alex Fiumara. Il fotoreporter ... Leggi la notizia su movieplayer

