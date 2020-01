Lapo Elkann, la faticosa riabilitazione dopo l’incidente (Di martedì 7 gennaio 2020) Lapo Elkann sta affrontando la difficile riabilitazione dopo l’incidente d’auto avvenuto un mese fa nel quale ha rischiato di perdere la vita. Il settimanale Chi ha pubblicato prime immagini di Lapo Ekann dopo le dimissioni dall’ospedale L’imprenditore è stato fotografato a St. Moritz con un collaboratore, un amico, che lo aiuta nella riabilitazione. Il 42enne si sposta ancora su una sedia a rotelle, ma approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti. dopo l’incidente ha perso dieci chili, è ammaccato un po’ dappertutto, ma soprattutto lo è nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta. Circa un mese fa, mentre viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv l’auto su cui viaggiava è stata coinvolta in uno scontro e Lapo è finito in coma per due giorni. Appena uscito dall’ospedale, Lapo ha voluto ... Leggi la notizia su dilei

