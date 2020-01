Gianmarco Onestini vittima di bullismo dopo la storia con Adara Molinero - (Di martedì 7 gennaio 2020) Luana Rosato Gianmarco Onestini spiega il suo allontamanento dai social negli ultimi periodi e racconta di essere vittima di bullismo e violenza psicologica dopo la sua storia con Adara Molinero L’esperienza al Grande Fratello spagnolo non è stata una delle più felici per Gianmarco Onestini che, dopo aver sognato una storia con Adara Molinero, ha dovuto fare i conti con la realtà e con la crudeltà di alcuni personaggi. Lo studente bolognese ha fatto molto chiacchierare per essere stato protagonista del triangolo amoroso con la coinquilina spagnola, già legata a Hugo Sierra, e madre di un bambino nato proprio da questa relazione. Nonostante la storia con l’uomo, però, la Molinero ha confessato di essersi innamorata di Onestini, salvo poi mollarlo in diretta dopo la fine – e la vittoria – al Grande Fratello iberico. Durante l’ospitata alla trasmissione Sábado Deluxe, Adara ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

IsaeChia : #GianmarcoOnestini e #AdaraMolinero, dopo il ‘#GHVip’ nuovo reality in arrivo per loro? Intanto lui si sfoga sui so… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Gianmarco Onestini attacca la tv spagnola: ecco le sue dichairazioni - trash_italiano : Gianmarco Onestini attacca la tv spagnola: ecco le sue dichairazioni -