Concorso Comune Milano 2020: nuovo bando per 173 Collaboratori Amministrativi (Di martedì 7 gennaio 2020) A seguito della Deliberazione n. 2186 del 6/12/2019, che determina il piano fabbisogni di personale fino al 2021, è stato pubblicato un nuovo bando di Concorso Comune Milano 2020 per l’assunzione di 173 Collaboratori dei Servizi Amministrativi in categoria B e posizione giuridica B3 a tempo indeterminato. Per assicurarsi un posto utile in graduatoria, i candidati devono superare con esito positivo le prove selettive. Sono esclusi i titoli dalla formulazione del punteggio finale. Nei prossimi paragrafi indicheremo: requisiti necessari per la partecipazione; modalità e tempi di invio della candidatura; prove e programma d’esame; calendario delle prove. Concorsi Milano: tutti i bandi pubblicati Concorso Comune Milano 2020: requisiti I requisiti richiesti per candidarsi al Concorso Milano sono: cittadinanza italiana, di altro Stato dell’Unione Europea o di Paesi terzi ... Leggi la notizia su leggioggi

