Ces 2020, per Qualcomm è l’anno del personal computer 5G (Di martedì 7 gennaio 2020) Las Vegas (Usa) – È trascorso poco più di un anno da quando Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, ha annunciato al Mobile World Congress di Barcellona che il 5G sarebbe stato dappertutto. Mentre la nuova tecnologia muove i primi passi per trasformare gli smartphone in congegni sempre più versatili, potenti ed equiparabili ad un computer, grazie ai circuiti integrati Snapdragon 865, 765 e 765 gaming già annunciati, Amon ha rilanciato da Las Vegas: questo sarà l’anno del pc 5G. Ovvero, come ha detto Amon, mentre il numero degli smartphone abilitati al 5G raggiungerà entro la fine dell’anno 200 milioni di unità al mondo, l’azienda punta fortemente per portare i suoi Snapdragon 8c e 7c sui personal computer. Proprio per questo sul palco della conferenza è intervenuto Johnson Jia, senior vice president di Lenovo, che ha presentato il primo pc 5G al mondo: Yoga 5G, ... Leggi la notizia su wired

