Australia, oltre 180 arrestati per aver appiccato gli incendi (Di martedì 7 gennaio 2020) Più di 180 persone sono state arrestate con l’accusa di aver appiccato incendi nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, tre solo nell’ultimo fine settimana, mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni in alcune aree del Paese. A riferirlo è la stampa Australiana riportando fonti della polizia locale. oltre 7 milioni di ettari di boschi sono bruciati da settembre ad oggi, e nella maggior parte dei casi si è trattato, secondo le autorità, di incendi provocati dall’uomo. Tra i fermati, anche 40 minorenni, che saranno giudicati dai tribunali nei prossimi mesi. In tutto sono stati contestati a 183 persone 205 reati connessi agli incendi boschivi; 24 di questi sono accusati di incendio doloso e rischiano una pena massima fino a 21 anni di reclusione. Altri avrebbero provocato i roghi per incuria e disattenzione, accendendo fuochi per ... Leggi la notizia su open.online

