Aggressione contro i medici, “telecamere anche sulle divise del 118” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “La dotazione di videocamere da installare a bordo dei mezzi di soccorso, ma anche da posizionare sulla divisa degli operatori del Set 118, da attivare unicamente in caso di necessità, al fine di assicurare, in condizioni normali, la tutela della privacy, venga presa in considerazione e resa obbligatoria non solo a Napoli o in Campania, ma anche a livello nazionale“. Lo afferma presidente Nazionale della SIS 118, in una lettera inviata al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ringrazia “per aver deciso di dotare i mezzi di soccorso del Sistema 118 di Napoli di videocamere al fine di esercitare una chiara azione deterrente nei confronti delle aggressioni poste in essere dall`utenza contro gli equipaggi oltre che di consentire, con maggiore velocità, l`identificazione dei responsabili delle stesse ai fini di ... Leggi la notizia su anteprima24

matteosalvinimi : ??Ultima aggressione contro un leghista, stavolta a Livorno per mano di una decina di conigli di sinistra. E poi son… - graziano_delrio : Solidarietà e vicinanza a @Arturo_Scotto e alla sua famiglia per la vigliacca aggressione dell'altra notte a… - JuventusNewsUN : ?? Juve, la chiave tattica: una fase difensiva perfetta ?? I bianconeri contro il Cagliari applicano i dettami di S… -