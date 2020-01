The Witcher di Netflix: gli stunt alle prese con i combattimenti in questo spettacolare video (Di lunedì 6 gennaio 2020) Se avete guardato The Witcher, la serie TV di Netflix in onda dal 20 dicembre, avrete sicuramente fatto caso alla grande quantità di combattimenti in cui Geralt di Rivia è protagonista.Anche lo Strigo televisivo, come nei giochi e nei libri, ha dei poteri chiamati "segni" che lo aiutano in battaglia. Tra questi vi è presente il segno Aard, una forza telecinetica che può stordire, respingere, atterrare e disarmare gli avversari, così come spostare oggetti o rimuovere ostacoli. Grazie ad uno spettacolare video possiamo dare uno sguardo al dietro le quinte dei combattimenti e di come i nemici vengono respinti quando Geralt utilizza quel simbolo.Il video è stato condiviso da Lucy Unger; dopo circa 30 secondi nel video, vediamo un'installazione all'aperto in cui più stuntman sono collegati ai cavi. Con un gesto della mano, vengono spinti tutti all'indietro atterrando su alcuni tappetini, ... Leggi la notizia su eurogamer

