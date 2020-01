Terremoto a Porto Rico: nessuna notizia di vittime (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito Porto Rico ha causato il crollo di alcuni edifici e diversi blackout ma non ci sono, al momento, notizie di vittime. Il sisma e’ stato avvertito in gran parte dell’isola, compresa la capitale San Juan. Circa 250.000 utenti sono rimasti senza elettricita’ mentre immagini, che circolano sui social, mostrano crolli e danneggiamenti di alcuni edifici. In seguito al sisma non sono stati emessi allarmi di possibili tsunami.L'articolo Terremoto a Porto Rico: nessuna notizia di vittime Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

