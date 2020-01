Tennis, Sonego-Djere: primo turno ATP Doha 2020. Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lorenzo Sonego affronterà il serbo Laslo Djere nel primo turno del torneo ATP 250 di Doha. Il Tennista italiano scenderà in campo martedì 7 gennaio, attorno alle ore 13.30, per sfidare il balcanico che si presenta da testa di serie numero 5: il 24enne torinese, numero 51 del ranking ATP, dovrà fare i conti col balcanico attualmente al 39° posto delle classifiche mondiali. L’azzurro può giocarsela alla pari con l’avversario di turno sul cemento della capitale del Qatar e ha nel mirino l’ottavo di finale da giocare contro il vincente di Cecchinato-Herbert. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sonego-Djere, primo turno del torneo ATP 250 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su superTennis.tv. Sonego-Djere: Data, programma, orario D’INIZIO MARTEDÌ 7 ... Leggi la notizia su oasport

sportface2016 : Ecco il programma di martedì a #Doha - #Atp - aquila7630 : Tabellone #Atp #Doha: #Wawrinka e #Rublev guidano il seeding, al via gli azzurri #Sonego e #Cecchinato. #6gennaio… - zazoomblog : Tennis ATP Doha 2020: Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato nel main draw. Wawrinka e Rublev i favoriti - #Tennis #2020… -