Papera Meret | errore clamoroso sul tiro di Lukaku VIDEO

Papera Meret – Si sta giocando l'ultimo match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Inter che si stanno affrontando in un match importante per la classifica di entrambe. Nei primi minuti occasioni per la squadra di Gattuso che però non riesce a concludere in rete, gli uomini di Antonio Conte sono invece concreti, progressione di Lukaku che porta in vantaggio i nerazzurri. Passano pochi minuti altro tiro di Lukaku e clamorosa Papera da parte di Meret, raddoppio dell'Inter. Poi arriva subito la reazione del Napoli che accorcia le distanze, cross di Callejon, concretizza Milik che siglia l'1-2. In basso ecco il VIDEO con la Papera di Meret. Once again Alex Meret proving he can't touch Donnarumma yet Lukaku bomb pic.twitter.com/lfrFmPeAjH — Uncle Sharma (@RSharmzz) January 6, 2020

Angelo69180228 : @jesuisboni_ Diciamo che abbiamo una sfortuna nera anche, Di Lorenzo scivola, Meret papera - SimonTrasher : @NonConoscoVG Sarebbe stato il tiro più facile del mondo da parare se non fosse stata per la papera di Meret... (No… - H0PESTR0M : RT @PresMoratti: Goooooooooollll Goooooooooooooolll Gooooooooooooooooollll Sassata pazzesca del bilico d’ebano , papera di Meret e 2 a 0… -