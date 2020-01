Pagelle Napoli-Inter 1-3, voti Serie A calcio 2020, Lukaku e Lautaro rispondono alla Juventus (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Inter LE Pagelle DI Napoli-Inter IN TEMPO REALE Napoli: Meret: 5,5. Nulla può sul goal al 14′ di Lukaku poi compie poi due/tre Interventi di spessore. Al 33′ è però l’assoluto responsabile del raddoppio nerazzurro facendosi passare il pallone sotto le gambe. Serata in chiaroscuro per il giovane estremo difensore azzurro. Hysaj: 5,5. Nel primo tempo si limita a coprire la sua zona senza strafare, ad inizio secondo tempo partecipa in maniera attiva al pressing alto dei suoi. Esce a poco meno di dieci minuti dal termine per Lozano. Dall’81’ Lozano: 6. Prova a rendersi pericoloso nel finale senza però riuscire ad essere incisivo. Di Lorenzo: 5. Il suo scivolone in apertura costa il goal dello svantaggio, non migliora nello sviluppo della gara, c’è da considerare che la ... Leggi la notizia su oasport

