Nuova tragedia sulle strade italiane: ubriaco investe e uccide due donne (Di lunedì 6 gennaio 2020) Senigallia, due donne investite e uccise nella notte. L’uomo alla guida dell’auto è risultato positivo all’alcoltest. Nuovo incidente sulle strade italiane. A Senigallia due donne sono state investite e uccise mentre camminavano sul ciglio della strada dopo una serata in discoteca. Alla guida dell’auto un uomo risultato positivo all’alcoltest. Senigallia, due donne investite e uccise nella notte L’incidente è avvenuto a Senigallia. Due donne, di trentaquattro e quarant’anni, avevano passato una serata al Megà, nota discoteca della zona. Stavano camminando sul ciglio della strada, dove sono state investite da un uomo alla guida di una macchina che, secondo le prime ricostruzioni, procedeva a velocità sostenuta. Purtroppo per le due donne non c’è stato nulla da fare. Incidente auto Da chiarire la dinamica ... Leggi la notizia su newsmondo

