La sfida di Gianluigi Paragone a Di Maio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gianluigi Bombatomica Paragone è scatenato anche durante l’Epifania: oggi il senatore del MoVimento 5 Stelle ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook in cui dice di voler “sfidare” Luigi Di Maio e chiede che la sua espulsione sia votata su Rousseau La sfida di Gianluigi Paragone a Di Maio Secondo Paragone lui avrebbe ragione perché nel regolamento del MoVimento 5 Stelle “c’è scritto che bisogna smantellare le regole di Bruxelles e non di fare manovre compatibili con le regole di Bruxelles”. Poi Paragone arriva al punto, ovvero all’articolo 3 del codice etico del M5S dove vengono esposti gli obblighi per i portavoce eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle. Non c’è alcun dubbio che la pretesa che gli eletti votino obbligatoriamente la fiducia non abbia alcun fondamento costituzionale. Ma la regola c’è e vale per il gruppo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

neXtquotidiano : La sfida di Gianluigi #Paragone a #DiMaio - Gianluigi_Gigli : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @staff_M_Fedriga @rodolfoziberna @MaraPiccin @novelliroberto @BurloGarofolo @CroAviano… -