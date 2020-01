Ilary Blasi al naturale, si mostra senza un filo di trucco. E scatta il confronto (Di lunedì 6 gennaio 2020) La bellissima conduttrice Ilary Blasi si sta godendo le sue meravigliose vacanze a Dubai, in compagnia del marito Francesco Totti e dei suoi adorati figli. Sta condividendo spesso con i suoi fan di Instagram i momenti vissuti lì e soprattutto ha deliziato tutti con alcuni scatti ‘hot’, che hanno fatto alzare vertiginosamente le temperature. In una delle ultime foto postate si è immortalata in Senza veli su una spiaggia. Solo una mano è riuscita a contenere il suo magnifico décolleté. In evidenza anche un fisico impeccabile ed un lato B che si sognano ogni giorno anche le ventenni. Nelle ultime ore ha voluto però proporre altro, quasi di inedito. Ha voluto infatti riprendersi anche senza filtri, con l’assenza del trucco. Ed ha dato vita ad un interessante paragone tra le due immagini. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

