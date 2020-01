Il cielo rosso sopra l’Australia. La ricostruzione delle zone distrutte dagli incendi – Le immagini (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Australia vista dall’alto e distrutta dalle fiamme, i koala, stremati e assetati, assistiti da passanti e soccorritori che danno loro da bere dalle proprie borracce. I vigili del fuoco a lavoro, incessantemente, e il cielo che si colora di rosso mentre i boschi continuano a bruciare. Sono alcune delle immagini diventate simbolo degli incendi che stanno distruggendo l’Australia. Il tuo browser non supporta il tag iframe Nel Sud-est del continente è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le temperature a Sydney hanno toccato quasi i 49 gradi. Oltre 6 milioni di ettari di terreno sono stati distrutti e almeno 24 persone sono morte. Nelle ultime ore la pioggia sta portando un po’ di tregua, ma i vigili del fuoco avvertono che non basterà per spegnere gli incendi e in settimana la situazione tornerà a peggiorare. Il tuo browser non supporta il ... Leggi la notizia su open.online

