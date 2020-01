Genoa, piace Dimarco dell’Inter: la situazione (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Genoa studia la prossima mossa di mercato: piace Dimarco dell’Inter. L’esterno classe ’97 è seguito anche dall’Hellas Verona Il Genoa non intende fermarsi sul mercato. Dopo aver ufficializzato i ritorni di Mattia Perin, Valon Behrami e Mattia Destro, la dirigenza rossoblù è alla ricerca di nuovi rinforzi in difesa. Come riportato da Sky Sport, il nome per la fascia è quello di Federico Dimarco, esterno classe ’97 di proprietà dell’Inter. Il calciatore è corteggiato anche dall’Hellas Verona di Ivan Juric. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

