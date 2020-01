Gaia e Camilla investite a Corso Francia | gli amici le ricordano con un murales

Per sempre insieme - mano nella mano. Il murales degli amici per Gaia e Camilla : Un murales è apparso in Corso Francia dedicato a Gaia von Freymann e Camila Romagnoli investite e uccise il 21 dicenbre 2019. A realizzarlo sono stati gli amici delle due ragazze. Da stamani i giovani erano al lavoro sul luogo dell’incidente: prima hanno imbiancato la parete della rampa dove è avvenuto l’impatto e poi tratteggiato un grande cuore e le due amiche mano nella mano, così come stavano attraversando la ...

Gaia e Camilla - la verità di Genovese ai magistrati : “Non andavo a più di 50 all’ora” : Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo che lo scorso 21 dicembre ha investito e ucciso a Roma Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, è stato interrogato dal Giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicostra. Genovese ha dato la sua versione su quanto accaduto quella notte in Corso Francia. Nell’interrogatorio, il 20enne è più volte scoppiato in lacrime. Al Gip ha dichiarato: “Sono ripartito con il verde, al ...

Morte di Gaia e Camilla Via alla super perizia : Stefano Vladovich Una squadra di esperti valuterà la velocità dell'auto e il punto preciso dell'impatto Roma La velocità, le strisce pedonali, il semaforo «anomalo», le sostanze stupefacenti assunte. Pietro Genovese avrebbe potuto schivare Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann? Era in grado di fermare il suo suv evitando di centrare in pieno le ragazze come ha fatto, invece, David Rubin Mosche alla guida di una Smart? Se lo chiedono ...

Due macchine a fuoco su Corso Francia : l’incendio sotto lo striscione per Gaia e Camilla : Due macchine sono andate a fuoco questa notte in via Carbognano, vicino a Corso Francia, poco distante dal luogo dove sono morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno chiuso la strada e spento l'incendio, che ha carbonizzato le due auto.Continua a leggere

Gaia e Camilla - il pm dispone la consulenza tecnica : velocità dell'auto e punto d'impatto i quesiti chiave : La procura di Roma vuole vederci chiaro ed è pronta a disporre una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che è costata la vita a Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Giovedì 2 gennaio si è svolto l'interrogatorio di Pietro Genovese, al quale è contestato l'omicidio

