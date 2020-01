Fedez ha avuto un malore a Dubai: le urla di Chiara Ferragni e la chiamata ai soccorsi: la foto con la flebo terrorizza i fan (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brutta indigestione per Fedez e Chiara Ferragni I Ferragnez, ovvero Fedez, Chiara Ferragni e il figlio Leone hanno deciso di trascorrere parte delle feste natalizie nella lussuosa Dubai. Una vacanza all’insegna del lusso e divertimento tutta rigorosamente documentata dai profili Instagram dei due influencer, quasi 30 milioni di follower. Ma nelle ultime ore qualcosa è andato storto. Domenica sera il rapper e la fashuon blogger sono andati a cena e, a quanto pare, le pientanze che gli hanno servito non dovevano essere di qualità. Il motivo? Infatti la coppia ha trascorso una notte da incubo. Fedez su Instagram con una flebo al braccio Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto una brutta indigestione, ma ad avere la peggio è stato il rapper milanese. Infatti quest’ultimo talmente stava male che è stato costretto a farsi una flebo per stare meglio. Mentre il padre di Leone era un ... Leggi la notizia su kontrokultura

