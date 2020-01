Donna uccisa in agriturismo | subito risolto il caso | “Sono stato io” (Di lunedì 6 gennaio 2020) La polizia ha individuato l’autore del fatto di cronaca nera relativo alla Donna uccisa in agriturismo a Milano. L’omicida ha confessato dopo ore di interrogatorio. È arrivato dopo nemmeno due giorni la soluzione riguardo al caso di una Donna uccisa in maniera brutale lo scorso 4 gennaio. L’anziana Carla Quattri Bassi, di 90 anni, era … L'articolo Donna uccisa in agriturismo subito risolto il caso “Sono stato io” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

