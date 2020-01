Conte: "Favorire una de-escalation" (Di lunedì 6 gennaio 2020) “La nostra attenzione deve essere concentrata a evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno”. Per il premier Giuseppe Conte, intervistato in apertura da Repubblica, ”è prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati”. La posizione ufficiale del governo dopo il raid di Trump in Iraq e l’uccisione del generale Soleimani.Il premier esprime moderazione e poggia il suo ragionamento sull’intervento diplomatico. Sui militari italiani nell’area, “stiamo facendo e faremo il possibile per garantirne la sicurezza. Le nostre truppe sono nella regione per svolgere una funzione essenziale di sostegno alle autorità locali nel contrasto al terrorismo e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

augusto__65 : RT @rrotas1_: @GiancarloDeRisi @mariobortoluss1 Io invece avrei fatto ballare il liscio agli #immigrati x favorire la loro INTEGRAZIONE. Qu… - Scass_andra : Quindi la strategia della Juve sarebbe vendere giocatori qua e là per favorire le squadre che li acquistano. Ecco p… - IAMMYLORD1 : RT @rrotas1_: @GiancarloDeRisi @mariobortoluss1 Io invece avrei fatto ballare il liscio agli #immigrati x favorire la loro INTEGRAZIONE. Qu… -