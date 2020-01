Caso di meningite in Calabria, spezzata una giovane vita: 17enne morta a Reggio, “adesso evitare panico” [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’allarme meningite si estende al Sud Italia: dopo i casi di Lombardia e Toscana ieri si è spenta una giovane ragazza di Reggio Calabria. A darne notizia la Direzione Aziendale del G.O.M. la quale “esprime la propria tristezza per la scomparsa della giovane Angela Mastronardi ed il cordoglio ai suoi familiari e, seppur a poche ore da un evento così grave, ritiene doveroso fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso della sedicenne.” “Il decesso – spiegano dall’ospedale – si è verificato per Sepsi Meningococcica microbiologicamente accertata, malattia gravata da elevatissima mortalità anche quando opportunamente e tempestivamente trattata. La giovane, la cui sintomatologia era iniziata da alcuni giorni, è pervenuta al Pronto Soccorso degli ospedali “Riuniti” alle ore 11:18 del 5 gennaio ed avviata presso il reparto di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

