Antonella Fiordelisi su Instagram: “Sono stata con Ignazio Moser” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Antonella Fiordelisi risponde ai suoi fan. Su Instagram, la modella e sportiva si è concessa alle domande dei suoi seguaci dando spazio ad alcuni dettagli della sua vita privata. Dalla relazione con Moser per arrivare a Sara Affi Fella, Sabrina Ghio e Giulia De Lellis, la Fiordelisi non ha risparmiato alcun dettaglio. Antonella senza peli sulla lingua Antonella Fiordelisi dà spazio alla sua vita privata. Su Instagram, tramite l’apposita funzione messa a disposizione dall’applicazione, la bella modella ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Un’occasione per farsi conoscere anche da chi non la segue assiduamente, dove si è dato spazio al passato, presente e ai commenti sulle colleghe. Dopo una breve crisi nata da un tradimento, la Fiordelisi ha ricominciato a frequentare Francesco Chiofalo, da qui le prime domande dei curiosi che hanno chiesto con quanti ragazzi fosse stata ... Leggi la notizia su notizie

