“Vueling, il WiFi sui voli è un disastro”: la denuncia di un lettore (Di domenica 5 gennaio 2020) Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare un disservizio di Vueling: “Fanno pagare la connessione WiFi, ma poi è un disastro” Un servizio utilissimo, soprattutto per chi effettua voli di medio-lunga percorrenza e ha bisogno del WiFi per poter lavorare o, perché no, semplicemente di far passare il viaggio in maniera diversa. La Vueling … L'articolo “Vueling, il WiFi sui voli è un disastro”: la denuncia di un lettore proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

zazoomblog : “Vueling il WiFi sui voli è un disastro”: la denuncia di un lettore - #“Vueling #disastro”: #denuncia -