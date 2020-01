Uomini e Donne registrazione 3 gennaio: Armando cacciato dal programma, ha una donna fuori (Di domenica 5 gennaio 2020) In queste ore sono state appena diffuse da Il Vicolo della news le anticipazioni relative all’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne del 3 gennaio. L’avvenimento più esilarante è stato, sicuramente, l’allontanamento di Armando Incarnato dalla trasmissione più seguita del pomeriggio di Canale 5. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in queste ore, infatti, pare che Gianni Sperti sia riuscito a dimostrare che il protagonista del parterre maschile, in realtà, frequenti altre Donne al di fuori della trasmissione. Gianni Sperti smaschera Armando a Uomini e Donne Armando Incarnato è, sicuramente, tra i protagonisti più discussi di questa edizione del trono over di Uomini e Donne. Dopo le esilaranti avventure di Gemma Galgani e dopo l’abbandono di Ida e Riccardo, infatti, era lui a tenere vive le ultime puntate. Ad ogni modo, stando a quanto emerso ... Leggi la notizia su kontrokultura

