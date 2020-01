Sci alpino, Dominik Paris resta secondo in classifica generale! Kristoffersen e Pinturault pasticciano, Noel e Vinatzer alleati… (Di domenica 5 gennaio 2020) Dominik Paris conserva il secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’altoatesino non ha partecipato allo slalom di Zagabria ma è riuscito a rimanere nella piazza d’onore, staccato di appena 20 punti dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde: si tratta di un risultato importante per il nostro portacolori che si conferma in lizza per la conquista della Sfera di Cristallo anche se stiamo parlando di una missione davvero molto complicata visto che gli specialisti delle prove tecniche hanno un maggior numero di gare a disposizione. Il 30enne, vincitore delle due discese di Bormio, si deve accomodare sul divano in queste prime settimane di gennaio e osservare le prove degli avversari per capire se potrà competere per il trionfo nella massima competizione itinerante: quanto successo sul pendio della capitale croata può sicuramente fare ... Leggi la notizia su oasport

